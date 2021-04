Co wyróżnia gumę z CBD?

Wiele osób na co dzień używa gumy do żucia, która zapewnia świeży oddech i pozwala dbać o higienę jamy ustnej. Mało kto zwraca jednak uwagę na to, z czego została ona zrobiona i jaki ma wpływ na środowisko. Tradycyjne produkty zawierają mnóstwo sztucznych składników i cukrów, które mogą szkodzić zdrowiu. Alternatywą jest guma z CBD wykonana jedynie z naturalnych składników, takich jak mięta pieprzowa, olejki eteryczne, lecytyna słonecznikowa i słodzona ksylitolem. Dodatkowo pozwala ona na szybkie wchłanianie olejku konopnego przez naczynia włosowate na języku.

Właściwości gumy z Kannabidiolem

Żucie gumy CBD wiąże się z szeregiem korzyści zarówno dla organizmu, jak i środowiska naturalnego. Do najważniejszych zaliczyć można:

brak sztucznych dodatków, barwników i innych składników

stuprocentową biodegradowalność

odpowiednia dla każdego

pomaga ocalić lasy Amazonii

pomaga się uspokoić i wyciszyć

Guma z CBD jest całkowicie legalnym i bezpiecznym produktem, który nie wykazuje żadnego działania psychoaktywnego. Przynosi same korzyści dla organizmu i pomaga dbać o nasza planetę.