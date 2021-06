Kryształki konopne - co to jest?

Izolaty CBD, bo tak nazywa się inaczej kryształki konopne, to najprościej rzecz ujmując wyizolowany ekstrakt kannabidiolu w czystej postaci. Stanowią samą esencję CBD, są całkowicie pozbawione THC, a tym samym nie wpływają w żaden sposób na stan świadomości. Co więcej, zażywanie ich wpływa pozytywnie na zdrowie i organizm, pomagają się odprężyć, redukują stres, a także działają energetyzująco. Ze względu na swoją idealną czystość, kryształki konopne produkuje się jedynie na certyfikowanych i organicznych uprawach, takich jak nasza. Są w stu procentach naturalne i pozbawione jakichkolwiek konserwantów, barwników czy zanieczyszczeń.

Kiedy i jak stosować kryształy CBD

Istnieje kilka sposobów na przyjmowanie kryształków CBD. Wśród nich wymienić można drogę spożywczą, poprzez dodawanie ich do zwykłych dań, ale także inhalację czy rozpuszczanie w tłuszczach roślinnych. Kryształki konopne można również wykorzystać do wzbogacenia składu kosmetyków do pielęgnacji ciała i włosów. Zaaplikowane działają praktycznie od razu i utrzymują się w organizmie do sześciu godzin. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą kryształków konopnych najwyższej jakości.