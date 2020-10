Co to jest CD?

CBD oznacza kanabidiol, jedną z około 120 różnych cząsteczek pochodzących z rośliny konopi. Jest to drugi najbardziej rozpowszechniony aktywny składnik konopi indyjskich - tetrahydrokannabinol (THC) jest pierwszym. Jednak w przeciwieństwie do innych kannabinoidów - takich jak THC. CBD nie wywołuje euforycznego haju ani efektu psychoaktywnego. To powiedziawszy, ma ogromną reaktywność biologiczną poprzez wiązanie się z wieloma receptorami, w tym receptorem specyficznym dla kannabinoidów CB2r, który jest wyrażany przez praktycznie każdą komórkę odpornościową (w przeciwieństwie do CB1r, który jest najsilniej wyrażany w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym ), regulując fizjologię skóry, działając przeciwzapalnie i antyproliferacyjnie. Świetnie sprawdza się również w kosmetyce, dlatego kremy CBD stały się tak popularne.



Kremy CBD a łuszczyca

Stany zapalne skóry, takie jak łuszczyca, wynikają z wielu nieprawidłowych odpowiedzi komórek odpornościowych i sygnalizacji immunologicznej w skórze. Patrząc konkretnie na łuszczycę, rozregulowanie układu odpornościowego skóry prowadzi do znacznej proliferacji i rogowacenia komórek naskórka. Aktywacja układu endokannabinoidowego w skórze zmniejsza stan zapalny poprzez szereg mechanizmów. Ze względu na swoją rolę w regulacji odpowiedzi zapalnej keratynocytów i skórnych komórek odpornościowych, układ endokannabinoidowy stanowi potencjalne cele w leczeniu wielu stanów zapalnych skóry, ale dotychczasowe dane są raczej ograniczone, głównie do podstaw komórkowych. Dlatego kremy CBD świetnie poradzą sobie z problemem jakim jest łuszczyca.